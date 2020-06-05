Суд запретил Варваре Карауловой покидать квартиру по ночам до 2029 года

За бывшей студенткой МГУ, осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в России группировке «Исламское государство», решили установить административный надзор.

Иск с требованием запретить Карауловой находиться вне дома по ночам подало отделение полиции по району Кунцево. Суд почти целиком поддержал ходатайство полицейских, лишь немного сократив часы, в течение которых она должна оставаться в квартире. В итоге административный надзор был установлен на восемь лет, десять месяцев и 23 дня. Караулова должна находиться по месту жительства с 23 часов вечера до 6 утра, и может покидать его в эти часы лишь по работе. Кроме того, она должна являться в территориальный отдел МВД для регистрации дважды в месяц. Защита просила отклонить иск полиции, но суд к этой позиции не прислушался. Адвокат Карауловой Сергей Бадамшин пообещал подать апелляцию на это решение.

Ранее Караулову приговорили к 4,5 годам за попытку примкнуть к «Исламскому государству»* (запрещено в РФ), но в апреле прошлого года она вышла на свободу условно-досрочно.