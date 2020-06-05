Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин накануне был задержан и отправлен под домашний арест

Ему предъявлены обвинения в склонении к массовым беспорядкам и в публичном распространении заведомо ложной информации. В прошлом году Платошкин выдвигался в Госдуму от КПРФ. На портале YouTube у Платошкина полмиллиона подписчиков. В последнее время он активно критиковал голосование по поправкам в Конституцию. Николай Платошкин имел популярный канал в Youtube с почти полумиллионом подписчиков и критиковал КПРФ за умеренность, — рассказал нам главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов. По словам Смирнова, Платошкин участвовал в некоторых программах федеральных телеканалов