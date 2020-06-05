Мосгорсуд сегодня снова будет рассматривать жалобу на административный арест журналиста Ильи Азара

Изначально она должна была состояться еще в начале недели.

Азар отбывает 15 суток ареста после того, как полторы недели назад встал в одиночный пикет у здания столичного главка МВД. Журналист и муниципальный депутат решил тогда поддержать создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве и изготовлении порнографии. Однако полиция задержала Азара и выписала протокол о повторном нарушении правил проведения акций.

Силовики считают, что одиночный пикет является публичным мероприятием, которые сейчас запрещены в столице в рамках ограничений по коронавирусу. И это при том, что такие акции не требуют согласования с властями.

С момента, когда Азара доставили в спецприемник, прошло уже больше половины срока в 15 суток. И хотя Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу в течение дня с момента ее подачи, он решил взять четырехдневный перерыв на изучение дополнительных доводов адвоката журналиста. Они составили лишь два абзаца текста.

В поддержку Азара у здания столичного управления МВД на Петровке несколько дней проходили одиночные пикеты, которые также сопровождались массовыми задержаниями.