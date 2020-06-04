В американском Миннеаполисе проходит церемония прощания с Джорджем Флойдом, погибшим от рук полицейских

Его смерть вызвала массовые протесты в США и даже за пределами страны. Как закрытому позолоченному гробу подходят родственники, правозащитники и музыканты, передает Би-би-си. Судя по кадрам с места событий, мэр Миннеаполиса преклонил колено и расплакался. Прощальные церемонии пройдут в ближайшие дни также в Северной Каролине, где родился Флойд, а также в Техасе, где он будет похоронен.