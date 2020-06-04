Россия отрицает причастность к кибератаке на парламент Германии в 2015 году

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что решительно отвергает подобные обвинения, — передает ТАСС. Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о существовании конкретных доказательств причастности гражданина России к хакерской атаке на бундестаг в интересах российской разведки.
2020-06-04T23:03:49+03:00
2020-06-04T23:56:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2654955-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3270911.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 04 июня 2020
Загрузка комментариев...