Россия отрицает причастность к кибератаке на парламент Германии в 2015 году

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что решительно отвергает подобные обвинения, — передает ТАСС. Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о существовании конкретных доказательств причастности гражданина России к хакерской атаке на бундестаг в интересах российской разведки.