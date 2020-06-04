Следователи допрашивают главу Российской венчурной компании Александра Повалко

Это подтвердили ТАСС в ее пресс-службе. По данным газеты «Коммерсант», бывшего замминистра образования подозревают в злоупотреблении служебным положением –по версии следствия, он мог вложить до трех миллионов долларов денег госкомпании в личные проекты. Александр Повалко руководит государственным фондом, который занимается инвестициями в высокотехнологичные проекты. Капитал компании превышает 30 миллиардов рублей.