Следователи допрашивают главу Российской венчурной компании Александра Повалко

Это подтвердили ТАСС в ее пресс-службе. По данным газеты «Коммерсант», бывшего замминистра образования подозревают в злоупотреблении служебным положением –по версии следствия, он мог вложить до трех миллионов долларов денег госкомпании в личные проекты. Александр Повалко руководит государственным фондом, который занимается инвестициями в высокотехнологичные проекты. Капитал компании превышает 30 миллиардов рублей.
2020-06-04T23:03:03+03:00
2020-06-04T23:57:04+03:00
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23:03, 04 июня 2020
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