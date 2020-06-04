КПРФ будет голосовать против поправок в Конституцию

Такое решение было принято сегодня в руководстве партии. Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников сказал Эху, что юридически в этом голосовании нет смысла, потому что поправки уже утверждены обеими палатами парламента и региональными парламентами. Голосование намечено на 1 июля. Мэр Сергей Собянин сказал, что к этому дню снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса.
2020-06-04T23:01:26+03:00
2020-06-04T23:56:51+03:00
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23:01, 04 июня 2020
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