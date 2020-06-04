В КПРФ опасаются фальсификаций во время голосования по поправкам в Конституцию

В КПРФ опасаются фальсификаций во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Президиума ЦК КПРФ Леонид Калашников.

«Это голосование, в том числе разрешение электронных голосований в Москве и в Нижнем Новгороде, служит, как мы считаем, полигоном для отработки новых приемов фальсификаций. Завтра это распространят на голосования и в Государственную Думу, и на голосования каких угодно уровней», — сказал он.

Л.Калашников назвал общероссийское голосование «юридически сомнительной процедурой». По его словам, она «закладывает бомбу, поскольку завтра можно любой закон, любой имеющий большое значение для общества документ можно фальсифицировать и таким образом проводить».

«Мы считаем, что это подрывает легитимность результатов голосования и развязывает руки тем политическим авантюристам, которые понимают, что они на честных выборах не могут выиграть. Я имею в виду политическую силу, которая правит сегодня, партию, которая всем известна. Поэтому мы такой документ поддержать не можем», — заключил он.

Л.Калашников отметил, что полностью согласен с позицией председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал голосовать против внесения поправок в Конституцию.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников голосовать против внесения поправок в Конституцию на общероссийском голосовании. Президиум Центрального Комитета КПРФ опубликовал его заявление на портале «Красная линяя».

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по проекту внесения изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года.