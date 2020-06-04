В российской Арктике оценят состояние опасных производственных объектов после ЧП в Норильске

Такое поручение вице-премьер Виктория Абрамченко дала Ростехнадзору и Росприроднадзору, — передает ТАСС. В Норильске из резервуара с топливом вылилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Они попали в реки. В компании «Норникель», на чьем объекте произошла авария, подчеркнули, что емкость была исправна и предположили, что причиной чрезвычайной ситуации могло быть таяние вечной мерзлоты.
2020-06-04T22:33:13+03:00
2020-06-04T23:57:33+03:00
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22:33, 04 июня 2020
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