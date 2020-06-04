Политик Николай Платошкин отправлен под домашний арест

Решение принял Басманный суд Москвы. Об этом сообщает «Российская газета». Платошкину, который называется себя лидером движения «За новый социализм», предъявлены обвинения в склонении к массовым беспорядкам и в публичном распространении заведомо ложной информации. В прошлом году Платошкин выдвигался в Госдуму от КПРФ. На портале YouTube у Платошкина полмиллиона подписчиков. В последнее время он активно критиковал голосование по поправкам в Конституцию.
2020-06-04T22:32:51+03:00
2020-06-04T23:57:19+03:00
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22:32, 04 июня 2020
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