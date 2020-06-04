Варваре Карауловой запретили выходить ночью из дома ближайшие девять лет

Административный надзор установил Кунцевский районный суд Москвы. Девушке нельзя будет покидать место жительства с 23 часов до 6 утра, если это не связано с работой, а также дважды в месяц она должна будет отмечаться в полиции. В 2015 году бывшая студентка МГУ была задержана в Турции на границе с Сирией. По обвинению в попытке примкнуть к террористам, ее приговорили к 4,5 годам колонии. В прошлом году Варвара Караулова была освобождена условно-досрочно.
2020-06-04T22:32:33+03:00
2020-06-04T23:58:02+03:00
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22:32, 04 июня 2020
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