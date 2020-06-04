По версии полиции, застреленный при задержании житель Екатеринбурга был вооружен двумя ножами

Показания начальника городского отдела полиции №2 Александра Горина опубликовал сайт «Екатеринбург онлайн». Полковник утверждает, что 27-летний Владимир Таушанков выпрыгнул с ножами на бойцов СОБРа и те открыли огонь. Между тем, в Росгвардии заявляли о том, что Таушанков направил на спецназовцев предмет, похожий на автомат. Мужчину заподозрили в краже 4 рулонов обоев стоимостью 8 тысяч рублей. Росгвардию вызвали полицейские, одному из которых, по утверждению МВД, подозреваемый брызнул в лицо из газового баллончика. При этом, как видно из видеозаписи на сайте СК, полицейские были не в форме сотрудников МВД, а в гражданской одежде. Застреленного Владимира Таушанкова сегодня обвинили в применении насилия в отношении полицейских.