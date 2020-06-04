Следствие допрашивает генерального директора Российской венчурной компании Александра Повалко

Речь идет об условиях заключения инвестиционных сделок, — сказали ТАСС в пресс-службе самой компании. Там отметили, что оказывают необходимое содействие следствию и надеются на скорое и справедливое решение разбирательств. По сведениям источников РБК и «Ведомостей», Александр Повалко задержан. Российская венчурная компания была создана по распоряжению правительства в 2006 году. Она, в частности, развивает программу по созданию условий для обеспечения лидерства отечественных компаний на новых высокотехнологичных рынках. Гендиректор компании Александр Повалко ранее был заместителем министра образования. Он входит в советы директоров госкорпорации «Роснано» и фонда «Сколково».