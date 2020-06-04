СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, убитого сотрудниками Росгвардии при задержании

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, убитого сотрудниками Росгвардии при задержании в его квартире. По утверждению силовиков, они применили оружие из-за того, что подозреваемый оказывал сопротивление.

Застреленный сотрудниками СОБР житель Екатеринбурга Владимир Таушанков стал фигурантом уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителей власти. В сообщении Следственного комитета говорится, что дело возбудили после доследственной проверки. В СК настаивают, что применение оружия при задержании объяснялось агрессивным поведением нападавшего, который размахивал ножом. Также он распылил газ в лицо одному из сотрудников полиции. СК также опубликовал видеозапись, сделанную полицейскими незадолго до штурма квартиры. На ней видно, что все они были в гражданской одежде.

Между тем, Росгвардия ранее приводила другую версию событий, согласно которой у Таушанкова в руках был автомат Калашникова, из-за чего сотрудники СОБРа открыли огонь. Отец погибшего утверждал, что тот не направлял на силовиков оружие, а стрелять они начали еще до захода в квартиру.



По версии следствия, Таушанков ограбил строительный магазин, похитив несколько рулонов обоев. После ограбления он заперся в квартире, которую в итоге взяли штурмом.