КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Коммунисты не поддержали их и во время рассмотрения соответствующего законопроекта, — сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников. Леонид Калашников напомнил, что поправки в Конституцию уже приняты обеими палатами парламента и одобрены региональными парламентами. Поэтому предстоящее общероссийское голосование с юридической точки зрения не играет никакой роли.

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, — считает Сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Мельконьянц сообщил, что «Голос» будет наблюдать за голосованием с соблюдением всех предосторожностей, чтобы не подвергать риску здоровье наблюдателей.