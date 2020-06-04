В Москве отменят большую часть ограничений ко дню голосования по Конституции

О дальнейшем выходе из карантина рассказал сегодня столичный мэр Сергей Собянин. По словам Собянина, график снятия ограничений определят в понедельник. В столице продолжает действовать пропускной режим, прогулки разрешены только в установленное время и по графику, не работают кинотеатры, кафе, рестораны, парикмахерские, фитнес-центры, а также музеи.