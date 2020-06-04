Пассажир московского метро прервал движение поездов на Сокольнической линии

Примерно полчаса назад мужчина на станции «Парк культуры» спрыгнул на пути и скрылся в тоннеле в сторону «Кропоткинской», — передает ТАСС со ссылкой на источник. Неизвестного задержали полицейского, для этого было отключено напряжение контактного рельса. Как передает агентство, поезда не ходили около 10 минут.