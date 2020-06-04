В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко

Об этом сообщают источники издания РБК и «Ведомости». Накануне стало известно об обысках в компании и дома у ее руководителя. По сведениям газеты «Коммерсантъ», их провели в рамках дела о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, деньги Российской венчурной компании могли инвестироваться в личные проекты руководства.
2020-06-04T21:32:36+03:00
2020-06-04T21:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 04 июня 2020
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