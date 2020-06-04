В Сенат США внесен законопроект о расширении санкций против газопровода «Северный поток-2»

Это сообщил сенатор-республиканец Тед Круз. Он отметил, что обе партии и обе палаты Конгресса согласны, что этот проект представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Как сообщило накануне агентство Bloomberg, ограничения планируется распространить на всю деятельность, касающуюся прокладки труб в Балтийском море и страхования. В январе глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток-2».
2020-06-04T21:32:12+03:00
2020-06-04T21:32:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2654911-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 04 июня 2020
Загрузка комментариев...