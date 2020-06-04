Басманный суд Москвы отправил политолога Николая Платошкина под домашний арест

Об этом сообщает «Российская газета». Платошкину, который называется себя лидером движения «За новый социализм», предъявлены обвинения в склонении к массовым беспорядкам и в публичном распространении заведомо ложной информации. В прошлом году Платошкин выдвигался в Госдуму от КПРФ. Депутат Мосгордумы Сергей Севостьянов сообщил, что этим утром силовики ворвались в его квартиру и провели обыск. На портале YouTube у Платошкина полмиллиона подписчиков. В последнее время он активно критиковал голосование по поправкам в Конституцию.
2020-06-04T21:05:32+03:00
2020-06-04T21:07:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2654907-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:05, 04 июня 2020
Загрузка комментариев...