В Москве появился новый вид пропусков

Теперь их надо будет оформлять для поездок на транспорте, чтобы посетить центры госуслуг «Мои документы», — сообщает ТАСС. МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи. Пропуска для посещения МФЦ можно оформлять неограниченное количество раз.