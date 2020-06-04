В Москве появился новый вид пропусков

Теперь их надо будет оформлять для поездок на транспорте, чтобы посетить центры госуслуг «Мои документы», — сообщает ТАСС. МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи. Пропуска для посещения МФЦ можно оформлять неограниченное количество раз.
2020-06-04T21:04:19+03:00
2020-06-04T21:04:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2654905-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:04, 04 июня 2020
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