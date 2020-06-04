КПРФ будет голосовать против поправок в Конституцию

Такое решение было принято на заседании президиума центрального комитета партии, — передает Интерфакс. Голосование по Конституции назначено на 1 июля, но проходить оно будет 7 дней и начнется на следующий день после парада Победы. Проголосовать через интернет смогут жители Москвы и Нижегородской области. Поправки предусматривают, в том числе, обнуление президентских сроков Владимира Путина.
2020-06-04T21:04:03+03:00
2020-06-04T21:04:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 04 июня 2020
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