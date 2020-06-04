В Калининграде отпущен под домашний арест полицейский, обвиняемый в смерти задержанного

Местный житель Иван Вшишков, по данным следствия, насмерть обварился в камере полицейского участка кипятком из сломанной батареи отопления. Это произошло в феврале. Меру пресечения изменили из-за того, что до сих пор не установлены соучастники преступления и следствие идет неэффективно, — сообщил сайту «Север.Реалии» адвокат матери погибшего Владислав Филатьев. Старший лейтенант полиции Николай Плебух находился в СИЗО с конца февраля.