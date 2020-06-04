Житель Екатеринбурга, застреленный в собственной квартире бойцами Росгвардии, стал фигурантом уголовного дела

Владимира Таушанкова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщается на сайте управления СК по Свердловской области. По версии следствия, Таушанков, которого заподозрили в краже обоев из магазина, угрожал сотрудникам Росгвардии и размахивал ножом. Стоимость четырех рулонов обоев была 8 тысяч рублей. По данным СМИ, 27-летний мужчина, в квартиру которого ворвались силовики, говорил, что обои он не крал, а за них заплатил.