Уголовное дело возбуждено против видеоблогера Николая Платошкина, который выступал против поправок в Конституцию

Уголовное дело возбуждено против популярного видеоблогера Николая Платошкина, который выступал против поправок в Конституцию. На своем канале в YouTube, у которого почти полмиллиона подписчиков, политолог, в частности, обещал по окончанию карантина провести в Москве митинги за отставку Владимира Путина и правительства. Платошкин заведует в Московском гуманитарном университете кафедрой международных отношений и дипломатии и называет себя лидером движения «Новый социализм». Как сообщается на сайте СК, его обвиняют в склонении к массовым беспорядкам и в публичном распространении заведомо ложной информации.