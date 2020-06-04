Уголовное дело возбуждено против видеоблогера Николая Платошкина, который выступал против поправок в Конституцию

Уголовное дело возбуждено против популярного видеоблогера Николая Платошкина, который выступал против поправок в Конституцию. На своем канале в YouTube, у которого почти полмиллиона подписчиков, политолог, в частности, обещал по окончанию карантина провести в Москве митинги за отставку Владимира Путина и правительства. Платошкин заведует в Московском гуманитарном университете кафедрой международных отношений и дипломатии и называет себя лидером движения «Новый социализм». Как сообщается на сайте СК, его обвиняют в склонении к массовым беспорядкам и в публичном распространении заведомо ложной информации.
2020-06-04T20:31:51+03:00
2020-06-04T20:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 04 июня 2020
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