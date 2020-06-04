Электронное голосование по Конституции пройдет только в двух регионах – Москве и Нижегородской области

Такое решение принял сегодня Центризбирком. Голосовать удаленно можно будет с 25 по 30 июня, а 1 июля процедура уже перейдет в традиционный бумажный формат. Всего предложено около 200 поправок, они предусматривают, в том числе, и возможность Владимиру Путину оставаться на посту президента до 2036 года.
2020-06-04T20:31:15+03:00
2020-06-04T20:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 04 июня 2020
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