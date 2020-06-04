Министерство промышленности и торговли оказывает содействие следствию по делу своего сотрудника

Это сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В Минпромторге подтвердили задержание начальника отдела военно-технического сотрудничества Ризвана Гайрбекова по обвинению в получении двух крупных взяток. Следствие просит назначить ему домашний арест.
2020-06-04T20:05:10+03:00
2020-06-04T20:15:33+03:00
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20:05, 04 июня 2020
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