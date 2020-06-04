Министерство промышленности и торговли оказывает содействие следствию по делу своего сотрудника

Это сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В Минпромторге подтвердили задержание начальника отдела военно-технического сотрудничества Ризвана Гайрбекова по обвинению в получении двух крупных взяток. Следствие просит назначить ему домашний арест.