Компания Деливери Клаб проверит сообщения о готовящейся забастовке курьеров из-за штрафов и увольнений

Об этом изданию Forbes сообщил представитель сервиса доставки еды. Он подчеркнул, что по итогам апреля и мая компания за свой счет удвоила чаевые, а другие условия работы сотрудников не менялись. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о возможной забастовке курьеров из-за многочисленных штрафов и увольнений.
2020-06-04T20:04:26+03:00
2020-06-04T20:16:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 04 июня 2020
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