Компания Деливери Клаб проверит сообщения о готовящейся забастовке курьеров из-за штрафов и увольнений

Об этом изданию Forbes сообщил представитель сервиса доставки еды. Он подчеркнул, что по итогам апреля и мая компания за свой счет удвоила чаевые, а другие условия работы сотрудников не менялись. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о возможной забастовке курьеров из-за многочисленных штрафов и увольнений.