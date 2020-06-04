Отрицавшего пандемию уральского священника заподозрили в экстремизме

Экспертиза профильного центра МВД по Свердловской области нашла признаки возбуждения ненависти и вражды в видеозаписи проповеди схиигумена Сергия. Как передает ТАСС, об этом говорится в ответе ведомства жителя Екатеринбурга, который обратился в полицию. В конце мая схиигумен Сергий был запрещен в служении и должен будет предстать перед церковным судом. СМИ называют его лидером уральских фундаменталистов и бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской.