Бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину в третий раз отказали в помиловании

Решение приняла комиссия в Оренбурге, — сообщает местное издание «Оренбуржье». Пичугин отбыл под стражей уже больше 16 лет. Он был приговорен к пожизненному сроку по обвинению в организации убийств и покушений. Своей вины Пичугин не признает.
2020-06-04T20:03:30+03:00
2020-06-04T20:16:31+03:00
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20:03, 04 июня 2020
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