Бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину в третий раз отказали в помиловании

Решение приняла комиссия в Оренбурге, — сообщает местное издание «Оренбуржье». Пичугин отбыл под стражей уже больше 16 лет. Он был приговорен к пожизненному сроку по обвинению в организации убийств и покушений. Своей вины Пичугин не признает.