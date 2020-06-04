В «Норникеле» считают, что причиной крупной аварии могло быть таяние вечной мерзлоты

Грунт стал менее прочным, а сам резервуар для хранения нефтепродуктов находился в исправном состоянии, — заявил первый вице-президент компании Сергей Дяченко. Он подчеркнул, что конструкция только вышла из ремонта, — передает ТАСС. В конце мая на территории ТЭЦ-3 компании, которая входит в группу «Норникеля», разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реки. Возбуждены три уголовных дела, авария признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
2020-06-04T20:02:26+03:00
2020-06-04T20:17:00+03:00
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20:02, 04 июня 2020
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