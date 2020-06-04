Второй самолет с аппаратами искусственной вентиляции легких прибыл из США в Москву

Эта поставка поможет России преодолеть кризис в сфере здравоохранения, — заявили в американском посольстве. В общей сложности было доставлено 200 аппаратов ИВЛ на сумму более чем в 5,5 миллионов долларов. Ранее Россия направила США аналогичный медицинский груз.