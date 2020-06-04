Второй самолет с аппаратами искусственной вентиляции легких прибыл из США в Москву

Эта поставка поможет России преодолеть кризис в сфере здравоохранения, — заявили в американском посольстве. В общей сложности было доставлено 200 аппаратов ИВЛ на сумму более чем в 5,5 миллионов долларов. Ранее Россия направила США аналогичный медицинский груз.
2020-06-04T19:33:04+03:00
2020-06-04T19:48:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 04 июня 2020
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