Страны-участники глобального саммита по вакцинам пообещали выделить в общей сложности почти 9 миллиардов долларов

Это фантастическая сумма, — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, закрывая мероприятие. Она пойдет на финансирование глобального альянса по вакцинам и иммунизации на ближайшие пять лет. Судя по всему, основное внимание будет приковано к созданию и распространению вакцины от коронавируса.
2020-06-04T19:32:49+03:00
2020-06-04T19:48:02+03:00
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19:32, 04 июня 2020
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