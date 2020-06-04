Страны-участники глобального саммита по вакцинам пообещали выделить в общей сложности почти 9 миллиардов долларов

Это фантастическая сумма, — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, закрывая мероприятие. Она пойдет на финансирование глобального альянса по вакцинам и иммунизации на ближайшие пять лет. Судя по всему, основное внимание будет приковано к созданию и распространению вакцины от коронавируса.