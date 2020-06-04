Варваре Карауловой запретили покидать дом ночью до 2029 года

Решение принял Кунцевский районный суд Москвы. Девушка также должна дважды в месяц отмечаться в полиции. Бывшую студентку МГУ задержали в 2015 году на турецко-сирийской границе. По обвинению в попытке примкнуть к террористам, ее приговорили к 4,5 годам реального срока. В апреле прошлого года Караулову освободили условно-досрочно.
2020-06-04T19:32:28+03:00
2020-06-04T19:47:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 04 июня 2020
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