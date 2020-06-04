Варваре Карауловой запретили покидать дом ночью до 2029 года

Решение принял Кунцевский районный суд Москвы. Девушка также должна дважды в месяц отмечаться в полиции. Бывшую студентку МГУ задержали в 2015 году на турецко-сирийской границе. По обвинению в попытке примкнуть к террористам, ее приговорили к 4,5 годам реального срока. В апреле прошлого года Караулову освободили условно-досрочно.