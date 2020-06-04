К дню голосования по Конституции в Москве могут снять большинство ограничений из-за коронавируса

Конкретный график будет в понедельник, — сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Москве с конца марта сохраняется режим изоляции, прогулки разрешены только по графику в установленное время, действует пропускной режим, остаются закрытыми кафе, рестораны и фитнес-клубы.
2020-06-04T19:31:38+03:00
2020-06-04T19:47:24+03:00
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19:31, 04 июня 2020
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