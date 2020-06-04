К дню голосования по Конституции в Москве могут снять большинство ограничений из-за коронавируса

Конкретный график будет в понедельник, — сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Москве с конца марта сохраняется режим изоляции, прогулки разрешены только по графику в установленное время, действует пропускной режим, остаются закрытыми кафе, рестораны и фитнес-клубы.