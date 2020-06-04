Свободный фонд коек в Чите «иссякает», военные готовы развернуть госпиталь более чем на 100 коек

Из-за вспышки коронавируса в Забайкальском крае свободный фонд коек в больницах Читы «иссякает». По поручению президента военные начали разворачивать в Чите мобильный госпиталь на 100 коек, но в дальнейшем они готовы расширить его на большее число мест. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь губернатора Забайкальского края Вячеслав Кулаков.

«Сейчас вспышка идет в Чите, и там ситуация с коечным фондом несколько хуже, чем в районах. Свободные койки есть в районах, но, к сожалению, свободный коечный фонд в краевой столице иссякает. В том числе, поэтому была запрошена помощь военных, и военные разворачивают госпиталь. Они готовы развернуть более, чем 100 коек, поэтому пока ситуация управляемая», — сказал он.

По словам В.Кулакова, краевой коечный фонд в Забайкалье заполнен на 49%.

В.Кулаков отметил, что по поручению президента Минобороны приступило к переброске мобильного полевого госпиталя из бурятского города Кяхта в Читу. Ожидается, что он должен прибыть в Читу завтра.

Пресс-секретарь губернатора Забайкальского края заявил, что эпидемиологическая ситуация в регионе складывается неблагоприятно. «За весь апрель у нас было 150 зараженных, а за май эта цифра увеличилась почти в 10 раз, сейчас 1321. Представьте, насколько возросла нагрузка на систему здравоохранения», — отметил В.Кулаков.

Он добавил, что в регионе по поручению президента работают шесть московских медиков.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Забайкалье составляет 1321 человек. При этом из больницы выписалось 708 пациентов. 24 человека, заболевших коронавирусом, скончались.