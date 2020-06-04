Гендиректор НИИ физической реабилитации Евгений Блюм объявлен в международный розыск

Он подозревается в мошенничестве на сумму почти в 28 миллионов рублей. Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, куда поступило ходатайство следствия о заочном аресте. Пострадавшей по делу признана член олимпийской сборной России по фристайлу Мария Комиссарова. По данным следствия, фигурант пообещал спортсменке поставить ее на ноги после травмы позвоночника.
2020-06-04T19:06:34+03:00
2020-06-04T19:13:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2654847-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3270813.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:06, 04 июня 2020
Загрузка комментариев...