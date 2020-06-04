Гендиректор НИИ физической реабилитации Евгений Блюм объявлен в международный розыск

Он подозревается в мошенничестве на сумму почти в 28 миллионов рублей. Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, куда поступило ходатайство следствия о заочном аресте. Пострадавшей по делу признана член олимпийской сборной России по фристайлу Мария Комиссарова. По данным следствия, фигурант пообещал спортсменке поставить ее на ноги после травмы позвоночника.