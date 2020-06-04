В Оренбургской области отменили постановление об изъятии детей из многодетной семьи

Напомним, изымали детей с привлечением полиции, на женщину, которая не хотела отдавать детей, надевали наручники. Все происходившее семья сняла на видео.

Вчера вечером глава района, который принимал изначально решение об изъятии детей в Домбаровском районе Оренбургской области, был отправлен в отставку. А сегодня стало известно, что комиссия по делам несовершеннолетних отменила принятое ранее решение, и не будет добиваться, чтобы многодетных родителей лишали родительских прав. Однако это не означает, что к семье с пятью детьми не осталось вопросов. Вице-губернатор Оренбургской области Татьяна Савинова заявила сегодня, что к семье претензий не меньше, чем к власти. Она признала, что районная комиссия по делам несовершеннолетних работала неэффективно и формально. И пообещала, что с семьей теперь будут плотно работать психологи и социальные работники.

Напомним, что формально причиной изъятия детей стал аварийный дом. Но выяснилось, что также врачи неоднократно жаловались на неухоженное состояние детей. Почему семье разрешили на материнский капитал купить дом, который через три года стал аварийным – теперь разбираются следователи. Они уже возбудили уголовное дело в отношении органов опеки за халатность и должны дать оценку всем аспектам в этой истории.

Четверо детей сейчас в доме малютки, а родители уехали в Москву на запись ток-шоу. По возвращении им нужно будет уйти на двухнедельный карантин из-за коронавируса.