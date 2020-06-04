В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина

Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Силовики провели обыски в квартире дипломата и историка Николая Платошкина, а его самого увезли на допрос в здание Следственного комитета. Депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов рассказал интернет-изданию Znak.com, что сотрудники правоохранительных органов также изъяли всю технику, которая находилась дома у Платошкина.

Позднее на сайте СК появилось сообщение, что в отношении политолога-коммуниста возбуждено уголовное дело по статьям о распространении фейков и вовлечении в массовые беспорядки. При этом о сути претензий в его адрес не говорится. По утверждению Савостьянова, допрос пока не начинался, потому что в СК еще не приехал адвокат задержанного.

В прошлом году Платошкин участвовал в довыборах в Госдуму по одномандатному округу в Хабаровском крае, но уступил Ивану Пиляеву из ЛДПР. Платошкин возглавляет движение «За новый социализм», объединяющее более 70 тысяч человек.

Незадолго до задержания задержания Платошкин написал во «ВКонтакте», что с YouTube удалили беседу с его участием, посвященную поправкам в Конституцию.