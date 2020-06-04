В Москве к 1 июля снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса

Это сообщил менее часа назад столичный мэр Сергей Собянин. Напомним, за последние сутки в Москве выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За тот же период выздоровели более трех тысяч человек, 64 пациента скончались.
2020-06-04T19:01:46+03:00
2020-06-04T19:14:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2654841-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3270819.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:01, 04 июня 2020
Загрузка комментариев...