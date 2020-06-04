Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой находиться вне дома ночью до 2029 года

Девушке нельзя покидать место жительства с 23 часов до 6 утра, если это не связано с работой. Кроме того, ее обязали являться в полицию дважды в месяц, — сообщает корреспондент «Эха Москвы» из зала суда. Административный надзор связан с ее судимостью по обвинению в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
2020-06-04T18:50:23+03:00
2020-06-04T19:02:30+03:00
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Эксклюзив Эха 18:50, 04 июня 2020
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