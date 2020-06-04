Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой находиться вне дома ночью до 2029 года

Девушке нельзя покидать место жительства с 23 часов до 6 утра, если это не связано с работой. Кроме того, ее обязали являться в полицию дважды в месяц, — сообщает корреспондент «Эха Москвы» из зала суда. Административный надзор связан с ее судимостью по обвинению в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».