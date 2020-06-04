Александр Лукашенко назначил премьер-министром Белоруссии Романа Головченко

До настоящего времени Головченко занимал пост председателя государственного военно-промышленного комитета. Накануне вечером президент отправил правительство в отставку. Новый кабинет министров Лукашенко призвал спасать то, что построено, — передает госагентство БелТА. В начале августа в республике пройдут президентские выборы.
2020-06-04T18:33:43+03:00
2020-06-04T18:36:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2654835-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3270759.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 04 июня 2020
Загрузка комментариев...