Въезд и выезд из Северодвинска ограничили из-за массового заражения коронавирусом на оборонных предприятиях

Решение принял губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, — сообщается на сайте регионального правительства. На въезде в город будут проверять документы. По последним данным, в Северодвинске заразились почти 1200 человек.
2020-06-04T18:32:44+03:00
2020-06-04T18:37:14+03:00
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18:32, 04 июня 2020
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