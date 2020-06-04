Москвичам придется ходить в масках до появления вакцины – возможно, до октября или даже до начала следующего года, — заявил в интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, принятые в городе меры были адекватны ситуации, а москвичи проявили терпение и понимание. По словам градоначальника, Москва оказалась среди самых дисциплинированных городов, и это спасло от катастрофы.

В Москве приступили к монтажу летних кафе, однако сроки их открытия пока не определены, — сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию. Роспотребнадзор ужесточил требования к предприятиям общепита. В частности, расстояние между столиками должно быть не менее полутора метров. Необходимо также наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты, контроль температуры сотрудников и посетителей. Московские власти пока разрешили работу только магазинов и некоторых бытовых сервисов. Общепит по-прежнему работает на вынос.