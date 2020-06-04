Петербургский Госпиталь ветеранов войн закупил по завышенной цене защитные костюмы для медиков

Контракт заключили с малоизвестной рекламной фирмой.

Цену на поставку защитных костюмов в Госпиталь ветеранов войн завысили почти в два раза. К такому выводы пришли журналисты «Новой газеты». Согласно документам, Госпиталь закупил непонятно какие костюмы из Китая. Контракт заключили без конкурса с малоизвестной фирмой, сославшись на спешку из-за эпидемии. Почему именно с этой фирмой — загадка. Руководитель этого предприятия Антон Ватель оказался бывшим рэпером. «Новой газете» он объяснил, что теперь обычный предприниматель. Также Ватель связан с сыном друга президента России Владимира Путина, миллиардером Романом Ротенбергом. Об этом «Эху Москвы в Петербурге» рассказал автор расследования Денис Коротков.



Так как в описании контракта не сказано, какие именно костюмы поставили в медучреждение, «Новая газета» опросили врачей Госпиталя ветеранов войн. Выяснилось, что те, костюмы, которые они носят, стоят существенно дешевле. Главврач Госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов не стал говорить с корреспондентом «Эха Москвы», сославшись на занятость. В Смольном «Новой газете» также не стали называть изготовителя и модель костюмов.



В комитете по здравоохранению Петербурга нашей радиостанции обещали прокомментировать публикацию «Новой газеты» позже.