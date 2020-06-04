Москва отвергает обвинения Берлина в причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году

Москва решительно отвергает обвинения Берлина в причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, — заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, власти Германии ссылаются на некие надежные свидетельства, полученные от США. Российская сторона готова эти свидетельства рассмотреть, — добавила Захарова.

Прокуратура Германии объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке. В Берлине Бадина называют сотрудником ГРУ. Немецкие власти требуют внести подозреваемых в причастности в хакерской атаке в санкционные списки Евросоюза.