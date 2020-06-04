Онлайн-петиция с требованием наказать полицейских за смерть афроамериканца Джорджа Флойда собрала 15 миллионов подписей на платформе Change.org. Авторы петиции настаивают на увольнении офицеров и считают, что полицейским должны быть предъявлены обвинения.

Протесты против полицейского насилия переросли в беспорядки. Акции сопровождаются столкновениями с полицией, вандализмом и грабежами.

Бывший глава Пентагона генерал Джим Мэттис, отслуживший в Администрации Трампа два года, обвинил президента США в попытке расколоть страну. Мэттис впервые выступил с официальным заявлением, в котором жестко раскритиковал Дональда Трампа и поддержал протестующих американцев.

Дональд Трамп — первый президент на протяжении всей моей жизни, который не пытается объединить американский народ — и даже не пытается притворяться”, заявил 69 летний генерал Армии США Джим Мэттис, прослуживший главой Пентагона с января 2017 по январь 2019 года, когда он ушел в отставку, выразив протест действиям Трампа по выводу американских войск из Сирии. «Вместо это» — говорится в экстраординарном заявлении Мэттиса, — он пытается разъединить нас. Мы наблюдаем последствия трех лет этих преднамеренных действий. Мы наблюдаем последствия трех лет без разумного правления. Мы можем объединиться без него, положившись на сильные стороны, свойственные нашему гражданскому обществу. Это будет нелегко, как показали последние несколько дней, но мы должны это сделать ради наших сограждан, ради прошлых поколений, проливших кровь для защиты наших обещаний, и для наших детей”. Бывший глава Пентагона заявил, что он был «разозлен и приведён в ужас», когда в понедельник мирный протест перед Белым домам жестко разогнала полиция и нацгвардия. Генерал Мэттис заявил, что протестующие правы в том, что требуют равной справедливости по закону. «Это цельное и объединяющее требование — такое, на которое каждый из нас имеет право. Нас не должно отвлекать небольшое небольшое число правонарушителей. Эти протесты определены десятками тысяч совестливых людей, которые настаивают на том, чтобы мы соответствовали нашим ценностям — нашим ценностям как народа и как нации».

Мирные демонстрации в Вашингтоне в среду продолжились — и на них вышло еще больше людей. На закате тысячи протестующих легли на дорогу по Пенсильвания авеню, которая соединяет Капитолий с Белым Домом, чтобы показать, как умирал убитый полицейскими Миннеаполиса чернокожий Джордж Флойд.

Спустя неделю после гибели чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе антирасистские протесты охватили практически весь мир, сообщают зарубежные СМИ.

Сотни городов и почти половина штатов США, охваченные протестами показали пример солидарности всеми миру. Сайт Аль-Джазиры рассказывает о демонстрантах в другой крупной североамериканской стране, Канаде, и в южной части континента – Мексике. В столице этой страны протестующие идут по улицам с плакатами, на которых написано: «Нет правосудия, нет и мира», «Я не могу дышать» и «Жизни черных имеют значение». Огромные толпы собрались в бразильском Рио де Жанейро и в столице Аргентины, Буэнос Айресе.

Европейский союз был шокирован смертью Флойда, охарактеризовав инцидент как грубое «превышение полномочий» со стороны полицейских, продолжает автор публикации. Тысячи протестующих вышли на улицы Берлина, Лондона и Амстердама, не обращая внимания на запреты, связанные с пандемией. Сотни граждан собрались в Тель-Авиве, Хайфе и восточном Иерусалиме. Здесь люди вспомнили свою жертву произвола силовиков, палестинца-аутиста, убитого израильским полицейским. Многочисленные марши протеста и одновременно солидарности прошли и на другом конце света – в Австралии и Новой Зеландии, передает Аль-Джазира. Британская Гардиан отмечает, что в Сиднее вышло более трех тысяч демонстрантов, которые говорили, что расизм в мире, цитата, «на подъеме», «чернокожих убивают и нужно сделать так, чтобы на это обратили внимание». Газета цитирует слова премьера Джастина Трюдо, который признает, что Канада также знакома с расизмом; здесь, уверен Трюдо, существует системная дискриминация людей не белого цвета кожи со стороны государственных и общественных институтов. Издание публикует интервью Барака Обамы, который обратился к молодым афро-американцам, призвав их соединить мирные гражданские протесты с голосованием на выборах, что в совокупности сможет гарантировать обществу новое будущее.

Министр иностранных дел Германии на вчерашней пресс-конференции призвал граждан США и других стран к цивилизованному гражданскому процессу, подчеркнув, что главное в охвативших мир протестах – это избежать эскалации насилия.