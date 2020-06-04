Дуров: В России Телеграмом пользуются более 30 миллионов человек

В России Телеграмом пользуются более 30 миллионов человек, — заявил основатель сервиса Павел Дуров. Он призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера.

Причиной запрета доступа к Телеграму как раз и была забота о безопасности. Поскольку владельцы сервиса отказались предоставить силовым структурам доступ к личной переписке пользователей, считалось, что Телеграм может стать площадкой для деятельности экстремистов. По мнению Дурова этого не произошло. Он полагает, что мессенджер, напротив успешно борется с терроризмом, самостоятельно убирая соответствующий контент и постоянно совершенствует эти механизмы. Идею снять блокировку Телеграма высказали в конце апреля депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин. Ситуация превратилась в абсурд. Формально попасть на сервис нельзя, а на самом деле им в России пользуются 30 миллионов человек. Официальные аккаунты на запрещенной государством площадке имеют государственные министерства и ведомства, что, кстати, помогает информировать людей о мерах по борьбе с коронавирусом.

Закон о разблокировке Телеграма будет внесен в Госдуму. Мессенджер должен работать в России, — заявил Интерфаксу автор инициативы, депутат фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин. При этом он признал, что у законопроекта мало шансов стать законом. Напомню, Минкомсвязи уже заявило, что не поддерживает документ.