Видеосервис YouTube заблокировал агитационный ролик за поправки в Конституцию, в котором ребенка усыновляет гей-пара. Против него высказывались правозащитники и активисты ЛГБТ-сообщества.

«Видео удалено за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — такое сообщение видят пользователи, заходят на адрес в сети, где раньше был ролик за поправки в Конституцию. Его заблокировали модераторы площадки. Эта видеозапись, по мысли авторов, должна была вызвать у зрителя желание поддержать изменения в Основной закон, которые в том числе закрепляли бы понятие брака как союза мужчины и женщины. Сюжет разворачивается в 2035 в российском детском доме, из которого мальчика забирает гей-пара, причем один из мужчин изображен карикатурно, он под неодобрительные взгляды сотрудников детдома достает для мальчика из машины платье. Ролик заканчивается поцелуем мужчин и словами: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию». Агитационное видео было создано «Федеральным агентством новостей» и медиагруппой «Патриот», которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он вызвал общественный резонанс и критику. Правозащитники из ЛГБТ-группы «Стимул» попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить видео на экстремизм, поскольку оно «возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути». Они также потребовали от Роскомнадзора заблокировать ролик.

Ранее актер, сыгравший одного из приемных родителей ребенка, рассказал журналистам, что до съемок не знал о сюжете видео, а голосовать собирается против поправок