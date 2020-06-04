Центризбирком утвердил порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию

Проголосовать смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра. Заявление можно подать с 5 по 21 июня.

Само электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что наблюдатели и представители СМИ смогут присутствовать во время голосования и при определении его результатов.



Проверка данных избирателей при электоронном голосовании будет такой же, как и при обычном. Об этом сообщил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.